Доан: не хочу использовать решение «Аризоны» как мотивацию к продолжению карьеры

Нападающий Шейн Доан прокомментировал решение «Аризона Койотс» не предлагать ему нового контракта. Форвард всю карьеру выступал в этом клубе, с 2003 года был капитаном команды.



«Первое желание — использовать эту ситуацию как мотивацию, это естественно. Одно из моих сильных качеств как хоккеиста — играть с эмоциями и страстью, но нельзя полагаться на внешние факторы, надо самому создавать этот настрой. Если я решу продолжать карьеру, надо быть уверенным, что я делаю это, потому что могу ещё играть и помогать команде. К тому же я понимаю, что мне 40, в прошлом сезоне я забил шесть голов — это не лучший багаж, с которым можно искать команду.



Последние пару лет были сложными, мы не так много выигрывали. Два года назад я провёл хороший сезон, в отличие от прошлого. Иногда сложно понять, когда пришло время завершать карьеру. Все хотят играть как можно дольше и в то же время не задерживаться сверх меры», — сказал Доан в эфире TSN.

Агент Доана: Шейн выйдет на рынок, пора ему побороться за Кубок Стэнли