НХЛ и adidas представили форму всех клубов лиги на сезон-2017/18

Национальная хоккейная лига представила дизайн всех игровых форм клубов на сезон-2017/18 — ADIZERO. Об этом информирует официальный сайт организации. Начиная с грядущего сезона поставщиком формы для лиги стал adidas. На свитерах отсутствуют три фирменные полоски немецкого бренда, которые использовались в дизайне форм на Кубке мира. В 2015 году бренд и лига объявили о семилетнем сотрудничестве начиная с сезона-2017/18.

НХЛ на своём официальном сайте сообщает, что применённые решения и материалы делают форму прочнее. Технология Clima улучшает показатели воздухопроницаемости. Сообщается, что в разработке формы применены передовые решения.

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