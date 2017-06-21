Д. Марков: Шипачёв может сыграться с американцем — Панарин же выступает с Кейном

Известный защитник, чемпион мира Даниил Марков поделился мнением о возможном переезде российских игроков в «Вегас Голден Найтс», а также рассказал, с кем бы мог сыграть Вадим Шипачёв.

«В НХЛ совсем другой хоккей, Шипачёв может играть более продуктивно и конструктивно, с канадским, американским или шведским игроком, не обязательно с кем-то из российских игроков. Должно быть одинаковое мышление игровое, и стиль игры в команде должен быть схож с игрой Шипачёва. Тот же самый Панарин отлично сыгрался с Кейном, у них одинаковое мышление хоккейное – это и приносит результат команде.

Конечно важно, когда в команде есть русские ребята. В первую очередь поддержка и на льду, и в быту, тем более если игроки с опытом, которые могут дать дельный совет, потому что требования клубов в НХЛ и КХЛ отличаются, и хоккей соответственно отличается, поэтому на первое время важно, чтобы был игрок, который может подсказать, по крайней мере со мной так было», — сказал Марков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.