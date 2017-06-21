Есмантович: ЦСКА рассматривает несколько хоккеистов «Динамо» для усиления

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал возможность перехода ряда игроков московского «Динамо», где существует задолженность по зарплате, в стан московских «армейцев». В настоящее время несколько игроков бело-голубых подали заявления в профсоюз.

«Потенциально из московского «Динамо» при невыплате зарплаты могут уйти многие хоккеисты. ЦСКА рассматривает несколько кандидатов для усиления своего состава», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.