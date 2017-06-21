«Вегас» может забрать у «Бостона» Колина Миллера с целью обмена в «Торонто»

Новичок Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» может забрать защитника Колина Миллера у «Бостон Брюинз», чтобы затем обменять его в «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщает инсайдер TSN Франк Серавалли.



По информации журналиста TSN, Миллер идеально впишется в планы главного тренера канадской команды Майка Бэбкока по усилению пар защитником. В прошедшем сезоне Миллер провёл 61 матч, отметился в них шестью заброшенными шайбами и семью голевыми передачами.

Итоги драфта расширения национальной хоккейной лиги будут подведены 21 июня.