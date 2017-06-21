Инсайдер TSN: «Вегас» может забрать у «Тампы» защитника Гаррисона

Новичок Национальной хоккейной лиги клуб «Вегас Голден Найтс» может забрать посредством драфта расширения у «Тампа-Бэй Лайтнинг» защитника Джейсона Гаррисона. Об этом информирует инсайдер TSN Боб Маккензи.

При этом журналист отмечает, что подробности сделки ему в настоящее время неизвестны. В сезоне-2016/17 Гаррисон провёл в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 70 матчей, забил в них один гол и отдал восемь передач. Его команда не попала в плей-офф. Итоги драфта расширения будут подведены 21 июня.