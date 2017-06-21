IIHF выразила соболезнования в связи с кончиной Сергея Мыльникова

Международная федерация хоккея выразила соболезнования в связи с кончиной прославленного вратаря, олимпийского чемпиона Сергея Мыльникова.



Сергей Александрович родился в Челябинске и почти всю карьеру провёл в «Тракторе». Дважды становился чемпионом мира среди молодёжи и трижды – среди национальных сборных, а в 1988 году выиграл и олимпийское золото. Сергей Мыльников навсегда вошёл в историю как самый первый советский вратарь в НХЛ — в сезоне-1989/90 он выступал за «Квебек Нордикс».



По окончании игровой карьеры Сергей Александрович трудился тренером в Швеции, затем в «Ладе», «Крыльях Советов», «Северстали», «Витязе» и «Автомобилисте».

Кузнецы славы. Часть 67. Сергей Мыльников Вратарь сборной СССР Cергей Мыльников - один из плеяды "наследников Третьяка", ставший не только прекрасным хоккеистом, но и замечательным отцом и наставником.