«Вегас» выбрал Гусева и Емелина на драфте расширения

В Лас-Вегасе проходит драфт расширения НХЛ. Игроками нового клуба лиги «Вегас Голден Найт», среди прочих, стали два россиянина — нападающий СКА Никита Гусев, а также защитник «Монреаль Канадиенс» Алексей Емелин, сообщает пресс-служба лиги.

Среди прочих игроков, которые были выбраны Вегасом, стоит отметить голкипера «Питтсбург Пингвинз» Марка-Андре Флёри, защитника Тревора ван Римсдайка («Чикаго Блэкхоукс») и нападающих Джонатана Маршессо («Флорида Пантерз»), Джеймса Нила («Нэшвилл Предаторз»), Давида Перрона («Сент-Луис Блюз») и Оскара Линдберга («Нью-Йорк Рейнджерс»).