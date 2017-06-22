Бобровский — в первой символической сборной НХЛ, Кучеров и Панарин — во второй

В Лас-Вегасе завершилась церемония вручения призов НХЛ по итогам сезона-2016/17. Были определены две символические сборные сезона, сообщает пресс-служба лиги.
В первую сборную вошли: Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»), Брент Бёрнс («Сан-Хосе Шаркс»), Эрик Карлссон («Оттава Сенаторз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс») и Брэд Маршан («Бостон Брюинз»).
Во вторую команду попали: Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Данкан Кит («Чикаго Блэкхоукс»), Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Артемий Панарин («Чикаго Блэкхоукс»).