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Бобровский — в первой символической сборной НХЛ, Кучеров и Панарин — во второй

22 июня 2017, четверг. 06:21. Хоккей

В Лас-Вегасе завершилась церемония вручения призов НХЛ по итогам сезона-2016/17. Были определены две символические сборные сезона, сообщает пресс-служба лиги.

В первую сборную вошли: Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»), Брент Бёрнс («Сан-Хосе Шаркс»), Эрик Карлссон («Оттава Сенаторз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс») и Брэд Маршан («Бостон Брюинз»).

Во вторую команду попали: Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Данкан Кит («Чикаго Блэкхоукс»), Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Артемий Панарин («Чикаго Блэкхоукс»).

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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Кто из российских хоккеистов будет востребован "Вегасом" на драфте расширения?
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