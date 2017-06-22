«Вегас» сформировал состав на драфте расширения

В Лас-Вегасе завершился драфт расширения НХЛ, в ходе которого новый клуб лиги «Вегас Голден Найтс» выбирал себе игроков. В ряде случаев «Голден Найтс» выбирали хоккеистов, которых им навязывали, за что получали компенсации в виде дополнительных игроков и выборов на драфте.

По итогам драфта расширения состав «Вегаса» выглядит следующим образом:

Вратари: Кэлвин Пикар («Колорадо Эвеланш»), Жан-Франсуа Берюбе («Нью-Йорк Айлендерс»), Марк-Андре Флёри («Питтсбург Пингвинз»).

Защитники: Лука Сбиса («Ванкувер Кэнакс»), Джон Меррилл («Нью-Джерси Дэвилз»), Брэйден Макнэбб («Лос-Анджелес Кингз»), Джейсон Гаррисон («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Джейк Бишофф («Нью-Йорк Айлендерс»), Дерик Энгелланд («Калгари Флэймз»), Колин Миллер («Бостон Брюинз»), Марк Мето («Отава Сенаторз»), Дэвид Шлемко («Сан-Хосе Шаркс»), Гриффин Райнхарт («Эдмонтон Ойлерз»), Алексей Емелин («Монреаль Канадиенс»), Клейтон Стоунер, Ши Теодор (оба — «Анахайм Дакс»), Тревор ван Римсдайк («Чикаго Блэкхоукс»), Нэйт Шмидт («Вашингтон Кэпиталз»).

Нападающие: Теему Пулккинен («Аризона Койотс»), Уильям Каррье («Баффало Сэйбрз»), Коди Икин («Даллас Старз»), Томаш Носек («Детройт Ред Уингз»), Джонатан Маршессо, Райлли Смит (оба — «Флорида Пантерз»), Коннор Брикли («Каролина Харрикейнз»), Крис Торберн («Виннипег Джетс»), Пьер-Эдуард Белльмар («Филадельфия Флайерз»), Никита Гусев («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Михаил Грабовский («Нью-Йорк Айлендерс»), Джеймс Нил («Нэшвилл Предаторз»), Брендан Лейпсик («Торонто Мэйпл Лифс»), Дэвид Перрон («Сент-Луис Блюз»), Оскар Линдберг («Нью-Йорк Рейнджерс»), Эрик Хаула, Алекс Тач (оба — «Миннесота Уайлд»), Вильям Карлссон, Дэвид Кларксон (оба — «Коламбус Блю Джекетс»).

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Кроме того, «Вегас» получил 10 драфт-пиков.