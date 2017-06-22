Читатели считали, что из россиян на драфте расширения будет востребован Радулов

На «Чемпионате» завершился опрос: «Кто из российских хоккеистов будет востребован „Вегасом“ на драфте расширения?»

Большинство читателей (62%) считало, что новичок НХЛ будет заинтересован в нападающем «Монреаль Канадиенс» Александре Радулове. 7% полагали, что будет востребован его одноклубник, защитник Алексей Емелин, который в итоге и перешёл в «Вегас». Ещё 6% отдавали предпочтение нападающему Николаю Кулёмину из «Нью-Йорк Айлендерс».

С подробными результатами голосования можно ознакомиться на «Чемпионате».