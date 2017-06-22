Филиппенко: в Хабаровске могут открыть для России новую звезду — Матвея Заседу

Первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко поделился мнением о новом тренере вратарей клуба Олеге Филимонове, а также рассказал, на какого игрока команды МХЛ стоит обратить внимание в следующем сезоне.

«Новый тренер вратарей Олег Филимонов — обладатель большинства вратарских рекордов в истории нашей команды, начиная от количества проведённых за „Амур“ матчей — 160 — и завершая играми на ноль — 12. При этом Филимонов отнюдь не новичок в тренерском деле. В своё время в Хабаровске он воспитал Алексея Мурыгина, рекордсмена КХЛ по сухим матчам за один чемпионат, последние два сезона работал в „Амурских Тиграх“. Думаю, за линию голкиперов в „Амуре“ мы можем быть спокойны.



В последние два-три сезона вертикаль „Амура“ воспитала для сборной России защитника Артёма Зуба, которого, к сожалению, мы по объективным причинам не могли удержать. В предстоящем сезоне „Тигры“ имеют все шансы открыть для хоккейной России новую звезду — 18-летнего нападающего Матвея Заседу. На подходе есть и другие перспективные хоккеисты, так что вся клубная система „Амура“, что называется, на ходу», — цитирует Филиппенко Russia-Hockey.ru