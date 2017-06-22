Торторелла: надеюсь, награды подстегнут «Коламбус» в следующем сезоне

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла выразил надежду, что индивидуальные награды, полученные по итогам прошедшего сезона, подстегнут его команду в следующем году. Торторелла завоевал «Джек Адамс Эворд», Сергей Бобровский — «Везина Трофи», Ник Фолиньо получил «Кинг Клэнси Трофи» и приз Марка Мессье.

«Больше всего я рад тому, что наш клуб получил немного признания в это межсезонье. Надеюсь, это подстегнёт нас в следующем сезоне. Мы провели потрясающий год, в следующем сезоне будет тяжелее. Получить эти награды — здорово для нашего клуба. Я счастлив», — сказал Торторелла.

