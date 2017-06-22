«Вегас» подписал трёхлетний контракт с Хаулой с зарплатой $ 2,75 млн в год

Нападающий Эрик Хаула, перешедший в «Вегас Голден Найтс» из «Миннесоты Уайлд» на драфте расширения, подписал со своим новым клубом трёхлетний контракт со среднегодовой зарплатой $ 2,75 млн. Об этом сообщает журналист TSN Боб Маккензи.
26-летний Хаула в минувшем сезоне провёл в НХЛ 72 матча, в которых набрал 26 (15+11) очков. Показатель полезности составил «+5». По прошлому контракту, который истечёт 1 июля, он зарабатывал $ 1 млн в год.
«Вегас» на драфте расширения выбрал по одному незащищённому игроку из каждой команды.
Набрали по объявлению. «Вегас» — команда уровня АХЛ?
Без Радулова, без Ватанена, без Куликова, Стаала или Грабнера, но – с Флёри, Нилом и целой корзиной драфт-пиков. Таким был выбор «Вегаса».