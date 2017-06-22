Михайлов: Бобровский показал, что на сегодняшний момент он – вратарь номер один

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился впечатлениями от награждения российского вратаря Сергея Бобровского, с которым он работал в новокузнецком «Металлурге» с 2007 по 2009 год, призом лучшему вратарю сезона в НХЛ — «Везина Трофи».



«Я только рад за него. Своей игрой Бобровский заслужил этого. То, что его признали в НХЛ, – это очень много значит. Мне бы не хотелось сравнивать его с кем-либо. Это Бобровский. Быть лучшим вратарём в НХЛ – это не просто так. Это лучшая лига в мире. И Сергей своей игрой за сборную России показал, что на сегодняшний момент он – вратарь номер один. А чтобы войти в историю, надо на протяжении десятков лет показывать такую игру, которую он показал в этом сезоне. Я лично уверен, что он будет продолжать так же хорошо выступать, потому что знаю его характер и отношение к вратарской профессии», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Бобровский снова с «Везиной», Тарасенко – без «Леди Бинг». Все награды НХЛ Сергей Бобровский взял вторую «Везину», Тарасенко остался без «Леди Бинг», Макдэвид получил «Харт» и другие награды НХЛ.