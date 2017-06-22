Айзерман: «Тампа» обменяла Гусева, потому что я не знаю, приедет ли он в НХЛ

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман прокомментировал обмен Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс». Россиянин был выбран «Тампой» на драфте 2012 года, у него остаётся один год по контракту со СКА. Агент игрока сообщил, что у Гусева нет планов немедленно подписывать контракт с «Вегасом».

«Мы не знаем, собирается ли Гусев приезжать в НХЛ. Считаем, что у нас много молодых нападающих, некоторые в этом году начнут выступать на профессиональном уровне. Уж форварда-проспекта мы могли отдать», — цитирует Айзермана Tampa Bay Times.