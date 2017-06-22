Андерсон: я смог вернуться и играть только благодаря поддержке «Оттавы»

Вратарь «Оттава Сенаторз» Крэйг Андерсон, получивший «Билл Мастертон Трофи» за преданность хоккею, отметил поддержку от своего клуба в сложной ситуации. Осенью у жены Андерсона диагностировали рак, и он вынужден был пропустить несколько месяцев. Голкипер вернулся в состав команды, в плей-офф «Оттава» дошла до финала Востока. Позднее стало известно, что Николь Андресон вылечилась от рака.



«Можно сказать, я смог вернуться и играть только потому, что клуб поддержал меня и позволил покинуть расположение команды и пропустить столько времени, сколько мне было нужно. Благодарю партнёров по команде, которые справились с этим и поддержали меня, когда я вернулся. Спасибо болельщикам, игрокам других клубов, которые поддержали меня. Это было очень эмоциональное время, мы всегда будем благодарны людям, которые много для нас значат, прошли с нами все трудности и помогли всё преодолеть», — приводятся слова Андерсона на официальном сайте НХЛ.

Награду «Билл Мастертон Трофи» вручили вратарю «Оттавы» Андерсону