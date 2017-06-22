Награду «Билл Мастертон Трофи» вручили вратарю «Оттавы» Андерсону

В Лас-Вегасе завершилась церемония вручения призов НХЛ по итогам сезона-2016/17. Награду «Билл Мастертон Трофи», вручаемую за преданность хоккею, получил вратарь «Оттавы Сенаторз» Крэйг Андерсон, сообщает пресс-служба НХЛ.

По ходу прошлого сезона жена вратаря Николь заболела раком, и Андерсон пропустил два месяца, помогая ей. Весной пара сообщила, кто Николь победила болезнь.

В минувшем сезоне Андерсон провёл 47 матчей в регулярном чемпионате и пропустил 92 шайбы.

В прошлом году в голосовании, которое определяет обладателя «Билл Мастертон Трофи», победил нападающий «Флориды Пантерз» Яромир Ягр.