Нил: в «Вегасе» я получил шикарную возможность совершить нечто особенное

Нападающий Джеймс Нил, который перейдёт из «Нэшвилл Предаторз» в новый клуб «Вегас Голден Найтс» после процедуры драфта расширения НХЛ, поделился первыми впечатлениями от новости о переходе. Отметим, что генеральный менеджер «хищников» рассказал, что руководство команды пыталось защитить нападающего, но цена оказалась слишком высокой.



«Я рад начать новую главу в карьере, получив шикарную возможность совершить нечто особенное в составе „Голден Найтс“», — написал нападающий на своей странице в «Твиттере».

Набрали по объявлению. «Вегас» — команда уровня АХЛ? Без Радулова, без Ватанена, без Куликова, Стаала или Грабнера, но – с Флёри, Нилом и целой корзиной драфт-пиков. Таким был выбор «Вегаса».