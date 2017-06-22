Макнэбб: «Вегас» набрал массу хороших игроков, мы будем конкурентоспособны

Защитник Брейден Макнэбб, ранее выступавший в составе «Лос-Анджелес Кингз», поделился эмоциями после новости о своём переходе в «Вегас Голден Найтс», отметив хорошие перспективы нового клуба в грядущем сезоне лиги. Новый клуб НХЛ получил 26-летнего защитника после процедуры драфта расширения.



«Уверен, что мы будем конкурентоспособны. Мы выбрали массу хороших игроков и молодёжи. И у нас есть отличный вратарь, с которого всё начинается», — приводит слова хоккеиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.