«Вашингтон» подписал новый контракт с защитником Джусом на $ 1,3 млн

«Вашингтон Кэпиталз» заключил новый контракт с защитником Кристианом Джусом, информирует официальный сайт клуба. Контракт с 22-летним хоккеистом заключён на два сезона, общая сумма соглашения составляет $ 1,3 млн, при этом в свой первый год контракт будет двусторонним, а во втором сезоне станет односторонним.



Джус в прошедшем сезоне выступал в АХЛ за «Херши», в котором за 66 проведённых матчей сумел набрать 58 (13+45) результативных баллов. Хоккеист был выбран «Вашингтоном» на драфте-2012 под 195-м номером.