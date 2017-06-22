«Питтсбург» подписал контракт новичка с форвардом Тиффельсом

«Питтсбург Пингвинз» подписал контракт новичка с нападающим Фредериком Тиффельсом, информирует официальный сайт клуба со ссылкой на генерального менеджера Джима Рутерфорда. Соглашение рассчитано на два сезона.



22-летний хоккеист в прошедшем сезоне выступал за команду Университета Мичигана, в 37 проведённых матчах он сумел набрать 21 (9+12) результативный балл.



«Питтсбург» выбрал хоккеиста во время драфта 2015 года под общим 167-м номером. В прошедшем сезоне Тиффельс в составе сборной Германии сыграл на ЧМ-2017.