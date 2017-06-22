«Эдмонтон» обменял форварда Эберле в «Айлендерс», взамен получив Райана Строума

«Эдмонтон Ойлерз» произвёл обмен нападающими с «Нью-Йорк Айлендерс», информирует официальный «твиттер» клуба. В Нью-Йорк отправился Джордан Эберле, взамен «нефтяники» получили Райана Строума.



27-летний Эберле в прошедшем регулярном чемпионате сыграл в 82 встречах, записав на свой счёт 51 (20+31) очко при показателе полезности "+3" и 16 минутах штрафного времени.



23-летний Строум в чемпионате-2016/17 принял участие в 69 матчах, сумев отметиться 30 (13+17) результативными баллами при показателе полезности "-8".

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