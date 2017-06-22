Грабовский: Нью-Йорк несколько утомил, да и шансов заиграть в «Вегасе» больше

Нападающий Михаил Грабовский поделился впечатлениями после того, как его выбрал «Вегас Голден Найтс» на драфте расширения.



«Каково наблюдать за процессом, который меня касается прямо, не имея возможности на что-то повлиять? Вот как раз мой случай тот, когда повлиять мог и я. Так понимаю, ты сейчас о том, что согласия игроков на переход в НХЛ часто не спрашивают. Но есть исключения, и моя ситуация — из разряда таких. Если хоккеист долгое время в списке травмированных, трейдануть его без его согласия нельзя. И я его дал. Довольно давно всё взвесил. Это же для большинства известие стало новостью последних дней. Но такая вероятность имелась уже давно — месяца, наверное, четыре.



Сегодня очень кстати смена обстановки — Нью-Йорк, если честно, несколько утомил. В частности, его погода. Да и шансов заиграть в клубе-новичке НХЛ после долгого отсутствия практики, пожалуй, будет побольше», — цитирует Грабовского „Прессбол“.

Набрали по объявлению. «Вегас» — команда уровня АХЛ? Без Радулова, без Ватанена, без Куликова, Стаала или Грабнера, но – с Флёри, Нилом и целой корзиной драфт-пиков. Таким был выбор «Вегаса».