«Флорида» хочет обменять защитника Демерса

«Флорида Пантерз» рассчитывает избавиться от защитника Джейсона Демерса, информирует NBC Sports. Как сообщается, «пантеры» готовы отдать игрока за достойную компенсацию. 29-летний хоккеист только в прошлом сезоне подписал новый контракт с клубом, который будет действовать ещё четыре сезона.



Демерс в прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 81 игре, сумев записать на свой счёт 28 (9+19) результативных баллов при показателе полезности "-14" и 53 минутах штрафного времени.

Эберле уже в «Айлендерс»! В НХЛ начались громкие обмены Сергей Бобровский во второй раз стал лучшим вратарём НХЛ, «Вегас» совершает первые обмены, а КХЛ обеспокоена ситуацией в «Динамо».