Генеральный менеджер «Монреаля» не исключил возможного обмена прав на Радулова

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен поделился мнением о ситуации с Александром Радуловым, который пока не подписал нового контракта с командой.



«Не исключаю, что мы будем обменивать права на Радулова, если не придём к соглашению по контракту.



В потере Емелина не было ничего удивительного. Гальченюк? У вас есть талантливый игрок без имеющегося контракта. Абсолютно естественно, что мне часто звонят по его поводу», — приводит слова Бержевена журналист Эрик Энджелс в своём «твиттере».

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