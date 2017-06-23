Нападающий Аркалов стал игроком «Нефтехимика»

Хоккейный клуб Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» подписал контракт с форвардом Ильёй Аркаловым. Об этом сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между 23-летним игроком и нижнекамской командой рассчитано на один сезон и является односторонним.



В минувшем сезоне хоккеист выступал в КХЛ за «Медвешчак» и набрал 6 (4+2) очков в 41 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «-8». Ранее он также играл за «Кузню» и «Автомобилист».

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