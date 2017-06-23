Генменеджер «Флориды»: в ближайшие пару дней собираюсь поговорить с агентом Ягра

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон рассказал о ходе переговоров по поводу нового контракта Яромира Ягра. Хоккеист может стать неограниченно свободным агентом 1 июля. Ягр провёл все матчи своей команды в сезоне и стал четвёртым бомбардиром «Флориды» по итогам регулярного чемпионата.



«Я сказал его агенту, что мы поговорим после драфта расширения. У нас были продолжительные переговоры ранее, а в ближайшие пару дней я собираюсь поговорить с агентом ещё раз», – цитирует функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Яромир Ягр ведёт переговоры с «Флоридой» по новому контракту