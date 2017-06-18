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Яромир Ягр ведёт переговоры с «Флоридой» по новому контракту

18 июня 2017, воскресенье. 20:49. Хоккей

45-летний нападающий Яромир Ягр вступил в переговоры о продлении соглашения с «Флоридой Пантерз» ещё на один сезон, информирует NBC Sports. Как сообщается, руководство «Флориды» пока не торопится ставить подпись под контрактом с неограниченно свободным агентом.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ чешский хоккеист стал четвёртым бомбардиром команды, записав на свой счёт 46 (16+30) очков при показателе полезности "+3" и 56 минутах штрафного времени.

Клуб не стал защищать Ягра на драфте расширения.

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Источник: NBC Sports Сообщить об ошибке
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Теги
Флорида Пантерз Яромир Ягр
Новости. Хоккей
18 июня 2017, воскресенье
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