Сеничев: календарь предварительный, КХЛ учтёт наши пожелания по юбилейным играм

Директор «Трактора» Иван Сеничев поделился мнением о проекте календаря КХЛ сезона-2017/18.

Жуков: в декабре празднуем 70-летие «Трактора» и все матчи играем на выезде

«Мы высказали лиге свои пожелания. Думаю, они отреагируют, сейчас ничего страшного не произошло, календарь же предварительный. У «Трактора» по этому календарю получается в декабре девять игр на выезд и ни одной дома, а в январе — восемь матчей в Челябинске и ни одного на выезде. Через день восемь матчей подряд даже при желании зрители не смогут посетить. Это перебор. Но самое главное, с чем мы и обратились в лигу, что в конце декабря «Трактор» празднует 70-летие, у нас юбилейный сезон.

Думаю, лига поправит календарь, сейчас же пока идут рабочие согласования, все пожелания учтут. КХЛ всегда с пониманием относилась к памятным датам, тем более 70 лет — серьёзная дата. В целом мы понимаем, что год непростой в связи с Олимпиадой, у нас единственная просьба по декабрю-январю. А так все клубы в одинаковых условиях», — сказал Сеничев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.