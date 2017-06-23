Жуков: в декабре празднуем 70-летие «Трактора» и все матчи играем на выезде

Руководитель пресс-службы челябинского клуба «Трактора» Игорь Жуков прокомментировал проект календаря Континентальной хоккейной лиги на сезон-2017/18.



«Согласно первой версии календаря на сезон-2017/18 «Трактор» весь декабрь играет на выезде (9 матчей), хотя мы просили лигу поставить нам несколько домашних матчей на конец декабря, так как празднуем своё 70-летие! Ну как же так?!» – написал Жуков на своей странице в «Фейсбуке».

Календарь Континентальной хоккейной лиги будет официально представлен 12 июля.