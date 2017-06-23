КХЛ презентует календарь 12 июля, каждая команда сыграет по 56 матчей

Континентальная хоккейная лига завершила разработку проекта календаря сезона-2017/2018 и направила его клубам. Финальная версия документа будет опубликована после его окончательного согласования со всеми клубами. Официальная презентация календаря следующего сезона состоится 12 июля. Структура календаря разрабатывалась экспертной рабочей группой с декабря 2016 г. с учётом требований, полученных от ФХР, по подготовке национальной сборной к международным турнирам.



Одним из основных факторов, который учитывала лига при составлении проекта календаря, стала загрузка арен в различных городах. Клубы предоставили информацию с указанием дней, когда на их домашних аренах будут проводиться другие мероприятия. В домашних календарях некоторых клубов запланированы «сдвоенные» матчи – игры два дня подряд с разными соперниками.



Регулярный чемпионат стартует 21 августа 2017 г. в Санкт-Петербурге матчем за кубок открытия между СКА и ЦСКА и завершится 1 марта 2018 г. Каждая команда проведёт на первом этапе по 56 матчей. В расписании предусмотрены официальные международные паузы на этапы Евротура в Финляндии (7-11 ноября) и России (13-17 декабря), а также на период подготовки сборной (24 января – 8 февраля) и проведения Олимпийских зимних игр 2018 года (9-25 февраля). Перерыв на время Недели звёзд хоккея 2018 (12-15 января) в Астане будет содержать по одному дню отдыха для хоккеистов до и после главного шоу сезона.



Второй этап чемпионата стартует 3 марта и завершится не позднее 26 апреля – в случае, если финальная серия розыгрыша Кубка Гагарина включит максимальное число матчей – семь. В связи с увеличением числа дней, отведённых на международные паузы, первые два раунда плей-офф будут содержать спаренные матчи (1-2 и 3-4 игры серий). При этом все матчи в финалах конференций и финальной серии плей-офф будут проходить через день.