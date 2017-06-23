«Трактор» продлил контракт с форвардом Тридчиковым

Челябинский «Трактор» объявил о продлении контракта с нападающим Александром Тридчиковым. Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги. Новое соглашение между игроком и командой Континентальной хоккейной лиги рассчитано на два года.

В регулярном чемпионате КХЛ в сезоне-2016/17 на счету игрока 3 матча и 1 (0+1) очко при показателе полезности «+1». В 6 матчах розыгрыша Кубка Гагарина Тридчиков набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «0». Сезон стал дебютным для игрока в КХЛ.