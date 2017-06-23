Бадюков: спаренные матчи – это очень неудобно, будет падать скорость в играх

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением относительно изменений в календаре КХЛ в сезоне-2017/18.



«Понятно, что количество матчей в новом сезоне сократилось бы в связи с уходом двух команд из КХЛ. Я считаю, что сезон должен быть длинным, как в НХЛ, это было бы намного круче и интереснее смотреть. Помимо сокращения команд, есть ещё паузы в связи с Олимпиадой, почти на месяц, это как раз то, что не устраивало НХЛ.

Касательно спаренных матчей – это совсем неудобно. Играть подряд две игры очень сложно, с учётом того что могут быть длинные овертаймы. Физически играть два матча подряд — трудно, особенно командам, которые до конца бьются за выход в плей-офф, отдают очень много сил в конце регулярного чемпионата, и, начиная плей-офф, команда лидер, которая задолго определила себе место в плей-офф, будет иметь преимущество. В двух матчах подряд будет падать скорость, команда, которая заведомо физически проигрывает, будет играть от обороны, и соответственно, зрелище будет не лучшим.

Начало подготовки сборной к Олимпийским играм за две недели очень актуально и правильно, особенно сейчас. Во-первых, предстоит дальний перелёт в Корею, команда будет готовиться там, во-вторых, смена часовых поясов, в-третьих, вся наша сборная будет состоять из игроков КХЛ, нужно сыграться и готовиться как можно дольше, безусловно, такая длинная пауза — это плюс. Потом у кого-то могут быть травмы, и нужно заранее начать готовиться, наиграть связки. Лучше переподготовиться, чем приехать не готовыми», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.