Источник: «Монреаль» предложил Радулову контракт на три года

«Монреаль Канадиенс» продолжает вести переговоры по новому контракту с Александром Радуловым. Ранее появилась информация, что россиянин хочет подписать соглашение на шесть лет с зарплатой $ 7 млн в год.



Журналист Sportsnet Эрик Инглз сообщает со ссылкой на источник, что «Монреаль» предложил Радулову контракт на три года.



В прошедшем сезоне нападающий провёл в регулярном чемпионате 76 матчей, набрав 54 (18+36) очка. В 2016 году Радулов, ранее выступавший за ЦСКА, подписал с канадским клубом однолетний контракт на $ 5,75.

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