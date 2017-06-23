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Источник: «Монреаль» предложил Радулову контракт на три года

23 июня 2017, пятница. 18:11. Хоккей

«Монреаль Канадиенс» продолжает вести переговоры по новому контракту с Александром Радуловым. Ранее появилась информация, что россиянин хочет подписать соглашение на шесть лет с зарплатой $ 7 млн в год.

Журналист Sportsnet Эрик Инглз сообщает со ссылкой на источник, что «Монреаль» предложил Радулову контракт на три года.

В прошедшем сезоне нападающий провёл в регулярном чемпионате 76 матчей, набрав 54 (18+36) очка. В 2016 году Радулов, ранее выступавший за ЦСКА, подписал с канадским клубом однолетний контракт на $ 5,75.

Деньги и Олимпиада. 5 причин, почему Радулов должен вернуться в КХЛ
Переговоры о новом контракте Александра Радулова с «Монреалем» заходят в тупик. Звёздный нападающий может вернуться в КХЛ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Монреаль Канадиенс Александр Радулов
Новости. Хоккей
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