Чего вы ждёте от драфта новичков НХЛ?

В ночь с 23 на 24 июня мск в Чикаго пройдёт церемония драфта юниоров. За первый номер поборются два нападающих: канадец Нолан Патрик и швейцарец Нико Хишир. Внимание российских болельщиков будет приковано к воспитанникам московского «Динамо» Климу Костину и Алексею Липанову, а также к нападающему Никите Попугаеву, выступающему в Западной хоккейной лиге. Какие у вас ожидания от драфта новичков НХЛ?



Варианты ответов:



— борьба Нолана Патрика и Нико Хишира за первый номер на драфте,

— жду Клима Костина в первой десятке,

— Костин будет в топ-20, Липанов и Попугаев — во 2-3-м раундах,

— в этом году звёзд нет, драфт не буду смотреть.

Неизвестный гигант Костин и фаворит Патрик. 5 вопросов драфта новичков НХЛ Станет ли Нолан Патрик 1-м номером драфта? Попадёт ли в 1-й раунд динамовец Клим Костин? На каких позициях выберут Липанова и Попугаева?

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