Черных: Панарин продолжит забивать и показывать в «Коламбусе» свой лучший хоккей

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы форварда Артемия Панарина в КХЛ, поделился мнением об обмене хоккеиста из клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» в команду «Коламбус Блю Джекетс».

«Артемия обменяли в «Коламбус», но я уверен, что он и там продолжит забивать и показывать свой лучший хоккей. Панарину было приятно играть с партнёрами в «Чикаго», команда дала старт его карьере в НХЛ. Спасибо «Чикаго» и их коллективу за хорошее отношение к Артемию, он всегда отзывался об этой организации исключительно положительно. Теперь у него начался новый этап в жизни. Панарин продолжит работать и развиваться, принося пользу «Блю Джекетс», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Чикаго» разбил сердце Панарину? Самый громкий обмен межсезонья «Прощай, Хлебушек!» – такие плакаты готовят болельщики «Блэкхоукс». Лучший новичок прошлого сезона Артемий Панарин уезжает в «Коламбус».

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