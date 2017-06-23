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Боумэн: дебютный сезон Панарина будут считать одним из лучших в истории «Чикаго»

23 июня 2017, пятница. 20:26. Хоккей

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн прокомментировал обмен нападающего Артемия Панарина в «Коламбус Блю Джекетс».

«Мы благодарим Артемия за то, что он сразу оказал влияние на нашу команду во время своего беспроблемного перехода в НХЛ. Его дебютный сезон всегда будет считаться одним из лучших в истории клуба. Его яркий стиль игры за два года в „Чикаго“ принёс много незабываемых моментов нашим болельщикам. Тайлера Мотта ждёт большое будущее в этой лиге, мы ценим его вклад и усердную работу. Желаем им обоим успеха в „Коламбусе“, — приводятся слова Боумэна на официальном сайте клуба.

«Чикаго» разбил сердце Панарину? Самый громкий обмен межсезонья
«Прощай, Хлебушек!» – такие плакаты готовят болельщики «Блэкхоукс». Лучший новичок прошлого сезона Артемий Панарин уезжает в «Коламбус».

Также принять участие в опросе вы можете в PlayBuzz.

Источник: Официальный сайт "Чикаго Блэкхоукс" Сообщить об ошибке
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Чикаго Блэкхоукс Артемий Панарин
Новости. Хоккей
23 июня 2017, пятница
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