Боумэн: дебютный сезон Панарина будут считать одним из лучших в истории «Чикаго»

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн прокомментировал обмен нападающего Артемия Панарина в «Коламбус Блю Джекетс».

«Мы благодарим Артемия за то, что он сразу оказал влияние на нашу команду во время своего беспроблемного перехода в НХЛ. Его дебютный сезон всегда будет считаться одним из лучших в истории клуба. Его яркий стиль игры за два года в „Чикаго“ принёс много незабываемых моментов нашим болельщикам. Тайлера Мотта ждёт большое будущее в этой лиге, мы ценим его вклад и усердную работу. Желаем им обоим успеха в „Коламбусе“, — приводятся слова Боумэна на официальном сайте клуба.

«Чикаго» разбил сердце Панарину? Самый громкий обмен межсезонья «Прощай, Хлебушек!» – такие плакаты готовят болельщики «Блэкхоукс». Лучший новичок прошлого сезона Артемий Панарин уезжает в «Коламбус».

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