Кравчук: обмен Панарина на Саада равный, «Чикаго» может замахнуться на Радулова

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о переходе нападающего Артемия Панарина из «Чикаго Блэкхоукс» в «Коламбус Блю Джекетс».

«Интересный обмен. Очень много вариантов, почему он произошёл. Получается, что кроме Панарина «Чикаго» потерял и Госсу, у которого была обнаружена аллергия на хоккейную форму. Наверное, Саада взяли в качестве игрока, близкого по стилю с Мариану. Брэндон – высокий и мобильный форвард, он здорово играл за «Блэкхоукс» в своё время. Для меня его уход в «Коламбус» стал сюрпризом. Теперь, после провального плей-офф, в «Чикаго» начались кардинальные перемены. Клуб стремится к высоким и быстрым форвардам. Я не бросаю камень в огород Панарина, но таково решение менеджмента.

В «Чикаго» идёт охота на правого крайнего нападающего с левым хватом на позицию Госсы. Нужно искать похожего человека. Может, они и на Сашу Радулова замахнулись. Он запросил в «Монреале» большие деньги, генменеджер Марк Бержевен ответил жёстко, что здесь ему таких денег не дадут. Может случиться так, что в «Канадиенс» Радулова не будет, а для «Чикаго» он станет подходящим вариантом.

С точки зрения менеджмента, обмен Панарина на Саада очень равный. «Коламбус» преследовал свои интересы, а «Чикаго» — свои. Посмотрим, чем это закончится, не всегда такие сделки приводят к ожидаемым результатам. Психология? Молодёжь готова к обмену. Панарин же в России играл в «Витязе», «Ак Барсе», СКА. Потом переехал в Северную Америку. Это поколение хоккеистов понимает, что если не принимать условия обмена, то можно остаться вне игры. К тому же в «Коламбусе» есть Сергей Бобровский, с которым Артемий хорошо знаком. Для него это станет хорошей поддержкой», — сказал Кравчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.