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Бобровский: Панарин — один из лучших игроков мира, он усилит атаку «Коламбуса»

23 июня 2017, пятница. 21:54. Хоккей

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал обмен нападающего Артемия Панарина из «Чикаго Блэкхоукс».

«Артемий — один из лучших хоккеистов мира. Он креативный, быстрый, обладает хорошим броском. Я очень рад, что он перешёл в „Коламбус“. Уверен, наша атака станет сильнее с ним», — приводит слова Бобровского журналист официального сайта НХЛ Сергей Демидов.

Панарин, выступавший за «Чикаго» два года, в свой дебютный сезон в НХЛ завоевал «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку лиги. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 82 матча, в которых набрал 74 (31+43) очка, в 4 играх плей-офф отметился одной передачей.

«Чикаго» разбил сердце Панарину? Самый громкий обмен межсезонья
«Прощай, Хлебушек!» – такие плакаты готовят болельщики «Блэкхоукс». Лучший новичок прошлого сезона Артемий Панарин уезжает в «Коламбус».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Коламбус Блю Джекетс Артемий Панарин Сергей Бобровский
Новости. Хоккей
23 июня 2017, пятница
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