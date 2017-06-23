Бобровский: Панарин — один из лучших игроков мира, он усилит атаку «Коламбуса»

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал обмен нападающего Артемия Панарина из «Чикаго Блэкхоукс».

«Артемий — один из лучших хоккеистов мира. Он креативный, быстрый, обладает хорошим броском. Я очень рад, что он перешёл в „Коламбус“. Уверен, наша атака станет сильнее с ним», — приводит слова Бобровского журналист официального сайта НХЛ Сергей Демидов.

Панарин, выступавший за «Чикаго» два года, в свой дебютный сезон в НХЛ завоевал «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку лиги. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 82 матча, в которых набрал 74 (31+43) очка, в 4 играх плей-офф отметился одной передачей.