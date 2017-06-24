Саад: думал, что могу вернуться в «Чикаго», но не ожидал, что так быстро

Нападающий Брэндон Саад поделился эмоциями от перехода в «Чикаго Блэкхоукс» из «Коламбус Блю Джекетс». Форвард ранее уже выступал за «чёрных ястребов», завоевав с командой два Кубка Стэнли (2013, 2015).



«Очень рад вернуться. Был немного шокирован, но я рад возвращению в „Чикаго“. Два в сезона в „Коламбусе“ были важны, чтобы я научился выступать более стабильно. У меня были мысли о том, что могу однажды снова оказаться в „Чикаго“. Не думал, что это случится так скоро.



Тэйвз — мой хороший друг и невероятный игрок. Теперь у меня будет шанс снова играть с ним. В начале моей карьеры мы здорово действовали вместе. Здорово, что мы можем воссоединить нашу связку», — цитирует Саада пресс-служба клуба.

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