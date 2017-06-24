Маклеллан: Оши — бесценный игрок «Вашингтона», мы были обязаны переподписать его

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал подписание нового восьмилетнего контракта с нападающим Ти Джеем Оши.



«Ти Джей — бесценный игрок нашей команды, мы считали своей обязанностью подписать с ним новый контракт, учитывая конкурентный рынок свободных агентов.



Ти Джей любит соперничество, обладает потрясающим мастерством и воплощает в себе игрока, который обязательно должен быть в нашей команде, чтобы мы по-прежнему могли быть конкурентноспособными в этой лиге», — приводит слова Маклеллана Monumental Network.



«Вашингтон» подписал новый контракт с Ти Джеем Оши на восемь лет и $ 46 млн