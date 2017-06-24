«Филадельфия» обменяла Шенна в «Сент-Луис» на Лехтеря и два драфт-пика

«Филадельфия Флайерз» обменял в «Сент-Луис Блюз» канадского центрального нападающего Брэйдена Шенна. Взамен «Флайерз» получили 27-й пик на нынешнем драфте, условный пик в драфте-2018, а также центрального нападающего Йори Лехтеря.

Фото можно посмотреть в «Твиттере».

В минувшем сезоне Шенн провёл 79 матчей за «Флайерз», набрав 55 очков (25 голов + 30 передач). Контракт нападающего был рассчитан на 4 года и на сумму в $ 20,5 млн.

Йори Лехтеря в сезоне-2016/17 сыграл в 64 матчах за «Блюз», набрав 22 очка (7+15). Ранее хоккеист выступал за «Сибирь» и «Локомотив».

В качестве 27-го номера драфта «Филадельфия» выбрала нападающего Моргана Фроста. Ранее в качестве второго номера «Флайерз» взяли Нолана Патрика.