Костин: в «Сент-Луисе» есть русские ребята, надеюсь, помогут обустроиться

Нападающий Клим Костин поделился впечатлениями после того, как его выбрал на драфте НХЛ «Сент-Луис Блюз» под общим 31-м номером.
«Испытываю положительные ощущения, что меня выбрали в первом раунде. Постараюсь сделать всё, чтобы помочь команде в следующем сезоне. «Сент-Луис» интересовался мной в течение сезона, поэтому их выбор не стал для меня неожиданностью. О других клубах не думал, мне просто хотелось попасть в НХЛ.
Приятно, что в команде будут российские ребята, надеюсь, они помогут мне обустроиться. Пока ни с кем не общался, может быть, завтра получится поговорить с Тарасенко. Есть ли уверенность, что удастся заиграть в НХЛ? Конечно, я всегда в себе уверен», – приводит слова Костина ТАСС.