Борщевский: судя по прогрессу Капризова, в Уфе нам удавалась работа с молодыми

Тренер «Югры» Николай Борщевский рассказал, как принимал решение о работе в команде из Ханты-Мансийска.

«После окончания прошлого сезона позвонил Игорь Владимирович Захаркин. Рассказал, что поступило интересное предложение из „Югры“. Поинтересовался моим мнением, приняли предложение быстро. Как уже говорил в СМИ Игорь Владимирович, „Югра“ — отличный вызов. Клуб представляет хоккейный, быстро развивающийся регион, в котором подрастает перспективная молодёжь. Также важно то, что „Югре“ уделяется большое внимание со стороны руководства всего округа.



В той же Уфе нашему штабу нравилось работать именно с молодыми хоккеистами — и, судя по прогрессу, например, Капризова или Воробьева, многое получалось. Вот и в Ханты-Мансийске есть большое количество талантов из различных юниорских сборных, которым надеемся помочь сделать сложный шаг — из молодёжного хоккея во взрослый», — цитирует Борщевского Russia-Hockey. ru.