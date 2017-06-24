Лундквист: на чемпионатах мира особая динамика, всё интенсивно

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной Швеции Хенрик Лундквист поделился мнением о чемпионате мира – 2017, на котором его команда одержала победу.



«У чемпионатов мира совершенно особая динамика, всё крайне интенсивно. Я был там двенадцать дней, но большинство провели вместе три недели. Каждый день с утра до вечера ты вместе с людьми, с большей частью из которых ты никогда не играл. Интересно видеть, как все по-разному реагируют на одни и те же ситуации», — приводит слова Лундквиста издание Expressen.