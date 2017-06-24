Тренер «Торонто»: Лилигрен упал далеко в рейтинге из-за мононуклеоза

Тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Марк Хантер поделился мнением об игре защитника Тимоти Лилигрена, которого клуб выбрал на драфте-2017 под общим 17-м номером.



«Лилигрен — талантливый молодой хоккеист, и когда он сильно упал в рейтинге, это было для него нелегко. В течение двух месяцев он боролся с мононуклеозом, всё это время он не мог играть, а борьба с таким заболеванием забирает много сил.



После своего возвращения ему потребовалось время, чтобы вернуть кондиции. На самом деле он отличный игрок, который должен понравиться болельщикам», — цитирует Хантера Sportsnet.

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