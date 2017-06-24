В пятом раунде «Колорадо» выбрал Игоря Швырёва, «Эдмонтон» — Кирилла Максимова

В пятом раунде драфта НХЛ 2017 года «Колорадо Эвеланш» выбрал нападающего Игоря Швырёва под общим 125-м номером. В прошедшем сезоне форвард провёл 10 матчей за магнитогорский «Металлург», а также 40 игр в МХЛ за «Стальных Лисов» и набрал 70 (21+49) баллов за результативность.



«Эдмонтон Ойлерз» задрафтовал форварда Кирилла Максимова под 146-м номером. В прошлом сезоне россиянин играл за «Сагино» и «Ниагару» в OHL и набрал 38 (21+17) очков в 66 матчах. Кроме того, в составе сборной России он завоевал бронзовые награды на юниорском чемпионате мира.

Костин стал «музыкантом» на флажке. Как на драфте НХЛ забыли о русских «Сент-Луис» взял Костина, финнов выбрали больше американцев, а Хишир стал первым номером – в итогах первого раунда драфта НХЛ.