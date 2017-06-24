В седьмом раунде «Дэвилз» выбрали Егора Зайцева, «Шаркс» — Ивана Чеховича

В заключительном, седьмом раунде драфта новичков НХЛ 2017 года были выбраны два россиянина.

«Нью-Джерси Дэвилз» задрафтовал защитника Егора Зайцева, который выступает в системе московского «Динамо». 19-летний хоккеист в прошедшем сезоне провёл 19 матчей в КХЛ, набрав 1 (0+1) очко, 24 игры в ВХЛ, отметившись двумя заброшенными шайбами и четырьмя голевыми передачами, а также два матча в МХЛ.

«Сан-Хосе Шаркс» выбрал нападающего Ивана Чеховича под 212-м номером. Форвард является бронзовым призёром ЮЧМ-2017, в прошедшем сезоне он выступал в QMJHL за «Бе-Комо», набрав 59 (26+33) очков в 60 матчах.