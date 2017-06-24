Скончался двукратный чемпион мира, известный шведский хоккеист Ниссе Нильссон

На 82-м году жизни скончался известный шведский хоккеист, двукратный чемпион мира Ниссе Нильссон. Об этом сообщается на официальном сайте ИИХФ. Он умер в больнице после непродолжительной болезни.



Нильссон был введён в Зал славы ИИХФ в 2002 году, на его счету две золотые, две серебряные, две бронзовые медали чемпионатов мира, а также серебряная награда Олимпийских игр 1964 года в Инсбруке. На международном уровне он забросил 131 шайбу. В 1966 году Нильссон получил «Золотую шайбу» — награду лучшему шведскому игроку года.

Во славу ИИХФ. Часть 104. Ниссе Нильссон Нильссона можно было бы назвать шведским Хендерсоном, если бы не одно но: в отличие от канадца, он и правда был одним из лучших игроков своей страны.